Нова українська міфологія: в Міноборони показали Бавовнятко, яке випалює окупантів

Український народ настільки потужний, що навіть під час війни доповнює свою міфологію новими персонажами. А це звірятко-примара з красномовним іменем "Бавовнятко" дуже полюбляє приходити до ворогів та влаштовувати вогняне шоу.

Мем про "бавовну" у місцях, де перебувають російські окупанти, став таким популярним та поширеним, що у честь раптових вибухів з'явився новий міфологічний звір "Бавовнятко". Ілюстрацією з примарою, яка вже встигла припасти до душі українцям, поділились на офіційній сторінці Міноборони у твіттері.

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Бавовнятко – звірятко-примара. Пухнаста і непосидюча. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази ворожі бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, де є легкозаймисті предмети, та починає там бавитися з вогнем, – відзначили у відомстві.

Автором нового персонажа в українські міфології стала талановита художниця

Бавовнятко / Svitlana Olsevskaya

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