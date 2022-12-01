Тривожна валізка для дітей: які продукти та напої варто покласти

Які продукти мають бути у тривожній валізці для дітей / Jose Hernandez-Uribe on Unsplash

У кожного українця, на жаль, повинна бути тривожна валізка, і це стосується дорослих та маленьких. Що ж з їжі найкраще покласти у дитячий наплічник на випадок екстреної ситуації – дізнавайтесь далі.

В мережі за чимало місяців війни можна знайти сотні порад щодо тривожної валізки для дорослих. Тож у МОЗ звернули увагу на те, які продукти варто покласти у таку ж валізку для дітей, щоб у них був повноцінний раціон. За рекомендаціями очільника асоціації дієтологів України Олега Швеця, потрібно взяти їжі та напоїв на 1-2 доби мінімум.

І ще: Як зберігати продукти під час відключень електроенергії: основні поради

Які продукти мають бути у тривожній валізці для дітей

1. Напої

Для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 літра чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5-2 літри. Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу, – пояснює Олег Швець.

2. Овочі та фрукти

Вимиті, очищені та запаковані овочі, наприклад, солодкий перець, морква, буряк, цвітна капуста чи селера (200-300 г на день);

вимиті та запаковані фрукти, наприклад, апельсини, мандаринки, яблука, груші, банани (100-200 г на день).

sydney Rae on Unsplash

3. Консервовані продукти

консервовані фрукти (200 г на добу);

рибні консерви (200 г на дві доби);

м’ясні консерви із кашею (300 г на добу)

бобові, наприклад, зелений горошок, кукурудза чи квасоля (200 г на добу);

згущене молоко (200 г на дві доби).

4. Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

ковбаса сирокопчена, буженина, балик (50 г на день);

твердий сир (50 г на день).

5. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

батончики злакові (30-60 г на день);

хліб цільнозерновий (50-100 г на день);

несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці (50-100 г на день);

горіхи або насіння (50 г на день).

Ambitious Creative Co. - Rick Barrett on Unsplash

6. Сухі продукти

сублімовані каші та супи швидкого приготування (1-2 порції на день);

чай (1-2 пакетики на день);

сухофрукти (50-100 г на день).

7. Солодощі

шоколад на свій смак (до 25 г на день);

цукор або мед (до 25 г на день);

Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності, – радять медики.

Короткий перелік у зручному форматі зображення, який можна зберегти на телефон:

Читайте також: Як зменшити використання електроенергії, коли готуєш: 5 простих порад