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Тривожна валізка для дітей: які продукти та напої варто покласти

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Які продукти мають бути у тривожній валізці для дітей - фото 1
Які продукти мають бути у тривожній валізці для дітей / Jose Hernandez-Uribe on Unsplash

У кожного українця, на жаль, повинна бути тривожна валізка, і це стосується дорослих та маленьких. Що ж з їжі найкраще покласти у дитячий наплічник на випадок екстреної ситуації – дізнавайтесь далі.

В мережі за чимало місяців війни можна знайти сотні порад щодо тривожної валізки для дорослих. Тож у МОЗ звернули увагу на те, які продукти варто покласти у таку ж валізку для дітей, щоб у них був повноцінний раціон. За рекомендаціями очільника асоціації дієтологів України Олега Швеця, потрібно взяти їжі та напоїв на 1-2 доби мінімум.

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Які продукти мають бути у тривожній валізці для дітей

1. Напої

Для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 літра чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5-2 літри. Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу, – пояснює Олег Швець.

2. Овочі та фрукти

  • Вимиті, очищені та запаковані овочі, наприклад, солодкий перець, морква, буряк, цвітна капуста чи селера (200-300 г на день);
  • вимиті та запаковані фрукти, наприклад, апельсини, мандаринки, яблука, груші, банани (100-200 г на день).
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sydney Rae on Unsplash

3. Консервовані продукти

  • консервовані фрукти (200 г на добу);
  • рибні консерви (200 г на дві доби);
  • м’ясні консерви із кашею (300 г на добу)
  • бобові, наприклад, зелений горошок, кукурудза чи квасоля (200 г на добу);
  • згущене молоко (200 г на дві доби).

4. Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

  • ковбаса сирокопчена, буженина, балик (50 г на день);
  • твердий сир (50 г на день).

5. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

  • батончики злакові (30-60 г на день);
  • хліб цільнозерновий (50-100 г на день);
  • несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці (50-100 г на день);
  • горіхи або насіння (50 г на день).
Ambitious Creative Co. - Rick Barrett on Unsplash - фото 516417
Ambitious Creative Co. - Rick Barrett on Unsplash

6. Сухі продукти

  • сублімовані каші та супи швидкого приготування (1-2 порції на день);
  • чай (1-2 пакетики на день);
  • сухофрукти (50-100 г на день).

7. Солодощі

  • шоколад на свій смак (до 25 г на день);
  • цукор або мед (до 25 г на день);

Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності, – радять медики.

Короткий перелік у зручному форматі зображення, який можна зберегти на телефон:

Тривожна валізка для дітей: які продукти та напої варто покласти - фото 516414

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