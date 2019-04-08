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Трішки проспав: втомлений пес став зіркою мережі

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Надто втомлений собака розвеселив Reddit - фото 1
Надто втомлений собака розвеселив Reddit

Надто сонний собака, який трохи заспав, підкорив мережу. Чимало людей впізнали у ньому себе після важкого робочого дня або тижня. Кожен з нас інколи морально буває на місці цього пухнастика.

На платформі Reddit користувач з ніком jurassicpoodle поділився епічним відео з собакою, який надто міцно заснув. За короткий час допис опинився у трендах мережі, адже зібрав понад 22 тисячі переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що на записі спершу важко побачити домашнього улюбленця. Вочевидь, він був настільки втомлений, що не відчув, як почав падати сніг і прокинувся тільки після того, як його розбудив чоловік. Здається, у нього був надто важкий день.

І ще: З'ясовано: кіт знає своє ім'я, але воно його не хвилює

it seems i have overslept. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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