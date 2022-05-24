Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео

Малюк з Ірпеня, який став зіркою мережі після виконання гімну січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", знову заспівав вірусну пісню. На цей раз це – "Stefania".

Так, 3-річний Лео Буша переспівав хіт українського гурту Kalush Orchestra "Stefania", який став не лише переможною піснею цьогорічного Євробачення, а й саундтреком російсько-української війни. Чергове відео маленької зірки опублікував його батько в Instagram.

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У кадрі постав сам Лео разом зі своїм старшим братиком Елвіном. Обоє малюків виконали уже відому на увесь світ "Stefania". Брати були одягнені у вишиванки, а молодший з них взяв у руки гітару і вдягнув панаму, як у соліста гурту Олега Псюка.

Ми неймовірно вдячні @kalush.official за їхню працю, за сміливість сказати на весь світ такі важливі слова на підтримку України! Ми непереможні! – написав Busha Sasha під відео.

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