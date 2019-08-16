Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками

Художник Андрій Щербак опублікував в Instagram майже 150 фотографій гігантських кішок, яких він "створив" і відредагував в графічних програмах Photoshop і VSCO. "Котячий" проєкт набирає популярність у мережі.

Хлопець зображує вихованців небачених розмірів на будинках, в магазинах, ресторанах і на вулицях. Для кожної фотографії художник намагається вибрати новий сюжет. Готові знімки він публікує у своєму Instagram.

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Якось Андрій також розповів, що ідея зробити такий проєкт прийшла, коли він переглядав свої фото з лісу і ради жарту вирішив додати туди величезну кішку.

"Коли у мене з'являється вільний час, я гуляю з собакою в парку або читаю книги. У вихідні ходжу по місту і сільській місцевості в пошуках нових ідей для моїх робіт", – зізнався художник, додавши, що він не помітив жодних змін у своєму житті після того, як його "котячий" проєкт став вірусним в мережі.

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