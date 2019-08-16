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Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками

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Фото гігантських котів - фото 1
Фото гігантських котів / Instagram

Художник Андрій Щербак опублікував в Instagram майже 150 фотографій гігантських кішок, яких він "створив" і відредагував в графічних програмах Photoshop і VSCO. "Котячий" проєкт набирає популярність у мережі.

Хлопець зображує вихованців небачених розмірів на будинках, в магазинах, ресторанах і на вулицях. Для кожної фотографії художник намагається вибрати новий сюжет. Готові знімки він публікує у своєму Instagram.

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Якось Андрій також розповів, що ідея зробити такий проєкт прийшла, коли він переглядав свої фото з лісу і ради жарту вирішив додати туди величезну кішку.

"Коли у мене з'являється вільний час, я гуляю з собакою в парку або читаю книги. У вихідні ходжу по місту і сільській місцевості в пошуках нових ідей для моїх робіт", – зізнався художник, додавши, що він не помітив жодних змін у своєму житті після того, як його "котячий" проєкт став вірусним в мережі.

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348010

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348011

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348012

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348013

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348014

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348015

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348016

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348017

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348018

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348019

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348020

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348021

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348022

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348023

Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками - фото 348024

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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