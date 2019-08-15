Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Науковці пояснили, чому коти обожнюють жувати траву: ви будете здивовані

  • 9
Ось чому коти їдять траву - фото 1
Ось чому коти їдять траву

Чому коти так люблять траву? Це питання обговорили вчені на щорічному форумі Міжнародного товариства прикладної етології, який завершився минулого тижня в Норвегії.

У дослідженні брали участь понад тисячу власників кішок, які регулярно проводять з вихованцями не менше трьох годин на день. Більшість (71%) учасників опитування помічали, що кішки жують і випльовують або їдять траву.

І ще: Учені створили вакцину проти алергії на кішок

Хоч багато хто впевнений, що так тварини "лікуються", але це пояснення неточне: здорові кішки теж із задоволенням жують траву – за спостереженнями 91% господарів, їх поведінка не пов'язана з поганим самопочуттям. Лише чверть вихованців, пожувавши траву, відригують її.

Так здорові коти боряться з гельмінтами - фото 347945
Так здорові коти боряться з гельмінтами

Дослідники впевнені, що блювота – побічний ефект, але не мета поїдання трави. Цю звичку котячих можна пояснити еволюцією: посилюючи перистальтику кишківника, травинки допомагали диким предкам сучасних кішок позбавлятися від гельмінтів, пишуть біологи.

Читайте також: Кому варто частіше гладити собак і котів

Джерело: sciencemag
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 593
Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
  • 12 серпня, 14:39
  • 1451
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1686242
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини