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Науковці пояснили, чому коти обожнюють жувати траву: ви будете здивовані
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Чому коти так люблять траву? Це питання обговорили вчені на щорічному форумі Міжнародного товариства прикладної етології, який завершився минулого тижня в Норвегії.
У дослідженні брали участь понад тисячу власників кішок, які регулярно проводять з вихованцями не менше трьох годин на день. Більшість (71%) учасників опитування помічали, що кішки жують і випльовують або їдять траву.
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Хоч багато хто впевнений, що так тварини "лікуються", але це пояснення неточне: здорові кішки теж із задоволенням жують траву – за спостереженнями 91% господарів, їх поведінка не пов'язана з поганим самопочуттям. Лише чверть вихованців, пожувавши траву, відригують її.
Дослідники впевнені, що блювота – побічний ефект, але не мета поїдання трави. Цю звичку котячих можна пояснити еволюцією: посилюючи перистальтику кишківника, травинки допомагали диким предкам сучасних кішок позбавлятися від гельмінтів, пишуть біологи.
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