Триматись своїх: Pianoбой випустив свою першу пісню від початку війни

Дмитро Шуров потішив своїх прихильників прем'єрою. Він зауважив, що пісня "Триматись своїх" – перша, випущена ним від початку війни. Слухайте новинку від Pianoбой.

Слухайте разом з Радіо MAXIMUM пісню Pianoбой "Триматись своїх". Вона однозначно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста.

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"Це перший реліз від команди Pianoбой з початку війни. Я написав цю пісню у квітні минулого року, але не змінив жодного слова. Ми живемо у вільній країні, тому кожен по-своєму може розуміти "своїх" – для когось це сім'я, для когось друзі, для когось однодумці, побратими, можливо для когось – опоненти", – сказав Шуров.

Pianoбой випустив пісню Триматись своїх: слухайте онлайн

Він зауважив, що йому, як і багатьом українцям, вдалось вжити завдяки тому, що всі ми тримаємось своїх. Адже важливо, коли поруч з вами є люди, які готові простягнути руку підтримки та бути поруч тоді, коли необхідно.

Свої – це ті, хто робить для цього все, що може, там, де може. Ви всі важливі для мене, ми з вами однієї крові. Ми будемо триматись своїх!, – додав він.

Ця пісня надзвичайно важлива для усіх нас зараз. Не забудьте після прослуховування кинути її своїм людям!

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