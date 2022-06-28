Співачка PLAYA випустила щемливу пісню "Човен", у якій кожен впізнає себе

Молода співачка PLAYA випустила новий трек "Човен". Слухайте на Радіо MAXIMUM ліричну пісню, яка пробирає до кісток та вкриває вас мурахами.

Прем'єра пісні відбулася 27 червня на YouTube. І за кілька годин "Човен" вже зібрав тисячі переглядів.

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Відомо, що 19-річну виконавицю звати Анна і вона навчається у КНУКіМ на факультеті театру і кіно.

Слухати пісню PLAYA – Човен:

Слова пісні PLAYA – Човен:

Коли мені стане зрозуміло

Чи мені повезло

Везіння це мати тіло

Та принаймні одне весло

Човне, мій човен

Де він? Як він? Що він?

Бути вільним,

та не мати змогу піти

Нікуди

Я слухала один в каноє

Кажуть їх там було двоє

Їх там було двоє

Як це та від кого

Не говори про неї ні слова

Не говори про нього нічого

Не чути не бачити нікого

Не думати за що

А думати для чого

Я тебе навчу літати

І ми полетимо

До своєї хати

Як би я хотіла

Щоб вона була

Щоб мене чекали

Там де я жила

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