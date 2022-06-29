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Співачка U:LAV презентувала нову пісню "Вода"

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Співачка U:LAV презентувала нову пісню "Вода" - фото 1

Молода співачка U:LAV випустила нову пісню "Вода". Слухайте на Радіо MAXIMUM мелодійну композицію, яка заворожує народними мотивами.

Прем'єра пісні "Вода" відбулася 28 червня на YouTube-каналі виконавиці.

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Вода. Може втамувати спрагу і врятувати життя, а може нещадно знищити своєю стихійністю. Ця пісня, наче конструктор, створена зі шматочків люті, направленої на руйнівників і емпатії щодо постраждалих, страху від споглядання теперішнього і надміцної віри у майбутнє. Це магічна повість-закляття, у якій втілена уся енергія нашого життя, така ж само швидкоплинна і мінлива, як рух води", – прокоментувала співачка свою нову музичну роботу.

Слухати пісню U:LAV – Вода:

Слова пісні U:LAV – Вода:

Волею загорнутися
Правдою зацвісти
Дай мені повернутися
Через всі зруйновані мости

Білий голуб миру
Всі тебе згубили
Мо, не долетів ти
А поліг в бою
Голуб з білим крильцем
Не літай до вбивці
Там не люд, а морок
Ти лети до нас

Там, де сади й де криниці
Й де хати і де ліси
Знову заспівають птиці
Знову жити будем ми

Там, де сади й де криниці
Й де хати і де ліси
Знову заспівають птиці
Знову жити будем ми


Лиш іди до води
Лиш іди, не впади

Зайде вода вправо
Й лине дощ
Зайде вода вліво
Впаде град
Зайде і затопить всю орду
Бо вона цілюща й мудра тут

Зайде вода вправо
Й лине дощ
Зайде вода вліво
Впаде град
Зайде і затопить всю орду
Бо вона цілюща


Вода, вода, вода моя, вода
Нехай помре від утоплення орда
Вода, вода, вода моя, вода
Нехай пірне у воду вся орда.

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