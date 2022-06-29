Співачка U:LAV презентувала нову пісню "Вода"

Молода співачка U:LAV випустила нову пісню "Вода". Слухайте на Радіо MAXIMUM мелодійну композицію, яка заворожує народними мотивами.

Прем'єра пісні "Вода" відбулася 28 червня на YouTube-каналі виконавиці.

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Вода. Може втамувати спрагу і врятувати життя, а може нещадно знищити своєю стихійністю. Ця пісня, наче конструктор, створена зі шматочків люті, направленої на руйнівників і емпатії щодо постраждалих, страху від споглядання теперішнього і надміцної віри у майбутнє. Це магічна повість-закляття, у якій втілена уся енергія нашого життя, така ж само швидкоплинна і мінлива, як рух води", – прокоментувала співачка свою нову музичну роботу.

Слухати пісню U:LAV – Вода:

Слова пісні U:LAV – Вода:

Волею загорнутися

Правдою зацвісти

Дай мені повернутися

Через всі зруйновані мости

Білий голуб миру

Всі тебе згубили

Мо, не долетів ти

А поліг в бою

Голуб з білим крильцем

Не літай до вбивці

Там не люд, а морок

Ти лети до нас

Там, де сади й де криниці

Й де хати і де ліси

Знову заспівають птиці

Знову жити будем ми

Там, де сади й де криниці

Й де хати і де ліси

Знову заспівають птиці

Знову жити будем ми



Лиш іди до води

Лиш іди, не впади

Зайде вода вправо

Й лине дощ

Зайде вода вліво

Впаде град

Зайде і затопить всю орду

Бо вона цілюща й мудра тут

Зайде вода вправо

Й лине дощ

Зайде вода вліво

Впаде град

Зайде і затопить всю орду

Бо вона цілюща



Вода, вода, вода моя, вода

Нехай помре від утоплення орда

Вода, вода, вода моя, вода

Нехай пірне у воду вся орда.

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