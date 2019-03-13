Трикутний танець: новий флешмоб захоплює весь світ

Якщо при слові "трикутник" ви згадуєте або уроки геометрії, або сопливі серіали, то зараз у вас з'явиться ще одна асоціація з цим словом. У соцмережах набирає обертів "Triangle Dance".

Суть нового челенджу ясна з його назви – учасники стають в трикутник і по-черзі стрибають у його центр. Для веселощів потрібно всього три людини, більше не варто – це ж не квадратний чи танець-октагон танець. Здавалося б, троє легко можуть впоратися зі стрибками на одному місці, але щось може піти не так.

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The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master... pic.twitter.com/abREzLwCGd — LADbible (@ladbible) 11 березня 2019 р.

Best Fans

Best Memes

Best Dancers

We dominate the league in every stat that matters.#TriangleDance pic.twitter.com/7GBLYwgEuv — Kalamazoo Growlers (@kzoogrowlers) 12 березня 2019 р.

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