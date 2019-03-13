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Трикутний танець: новий флешмоб захоплює весь світ

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Трикутний танець підкорює мережу - фото 1
Трикутний танець підкорює мережу / pexels

Якщо при слові "трикутник" ви згадуєте або уроки геометрії, або сопливі серіали, то зараз у вас з'явиться ще одна асоціація з цим словом. У соцмережах набирає обертів "Triangle Dance".

Суть нового челенджу ясна з його назви – учасники стають в трикутник і по-черзі стрибають у його центр. Для веселощів потрібно всього три людини, більше не варто – це ж не квадратний чи танець-октагон танець. Здавалося б, троє легко можуть впоратися зі стрибками на одному місці, але щось може піти не так.

Це цікаво: Ми все робили неправильно: новий спосіб їсти ананас підірвав мережу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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