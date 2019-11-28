Трійка найкрасивіших чоловіків за версією Glamour 2019

Хто ж вони, найкрасивіші чоловіки цього року? Подивимося, які чоловіки привертають жінок туманного Альбіону.

Алфі Дейс

Британський відеоблогер, письменник. Прославився завдяки трьом каналам на YouTube і активності в соціальних мережах. Співпрацює з багатьма інтернет-персонами, відвідуючи радіоефіри, телепрограми і влаштовуючи благодійні акції. У 2014 році випустив першу книгу "The Pointless Book", а через рік її продовження.

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Джаред Лето

Американський музикант, актор, художник і продюсер. Найбільш відомий, як фронтмен групи Thirty Seconds to Mars, де є і його брат, а також як виконавець ролей у фільмах: Реквієм за мрією, Олександр, Глава 27, Пан Ніхто, Загін самогубців, Далласький клуб покупців. За останні роки отримав Оскар і Золотий глобус. Любить тату, переконаний вегетаріанець.

Джеймс Макевой

Шотландський актор. Знаковими для нього стали фільми: Бруд, Особливо небезпечний, А в душі я танцюю і роль професора Ксав'єра в новому витку франшизи Люди Ікс. В кінці весни 2016 року розлучився з актрисою Енн-Мері Дафф після 10 років шлюбу, пара продовжує спільно виховувати сина, зберігши дружні стосунки.

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