Трійка маловідомих, але шикарних фільмів

У цьому топі на вас чекають картини, які з абсолютно різних причин опинилися без належної уваги аудиторії. Гайда це виправляти!

Битва за свободу

Режисерський дебют Діна Райта, який працював над візуальними ефектами "Хроніки Нарнії" припав на це історичне оповідання. У ньому розповідається про Громадянську війну в Мексиці, що почалася в 1926 році, і забрала багато тисяч життів. Однак будь-яка мета виправдовує свої засоби і цей випадок не став винятком.

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У спальні

Кримінально-психологічна драма знята за оповіданням Андре Дюбюса, була номінована на всі світові престижні кінонагороди 2002 року, в тому числі 5 номінацій на премію Оскар. І немає сумнівів в тому, що стрічка вийшла б переможцем, якби не шалена конкуренція яку склали такі шедеври як: "Володар Перснів", "Ігри розуму", "Амелі", "Бал монстрів" і "Мулен Руж".

Прокол

Фільм братів Кассенів за участю Кріса Еванса оповідає непросту історію засновану на реальних подіях. Зокрема йтиметься про адвоката, який за сумісництвом ще й наркоман. Його життя – то постійна боротьба двох особистостей: людяного захисника в суді і падаючої в безодню людини, що не мислить життя без психотропів.

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