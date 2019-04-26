Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?

750 мілілітрів вина – нев'януча класика, а все інше сприймається скоріше як екзотика. Чому саме три чверті літра?

Версій є декілька:

Посудину такого об'єму склодув може створити за один видих Саме стільки вина виділяли на день кожному солдату в Європі Так було зручніше рахувати пляшки при експорті в Англію: 12 пляшок (зараз це стандартний ящик) становив два галони

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Однак "канонічна" пляшка – це хоч і найбільш звичний, але не єдино можливий формат. Якщо магнум і "половинку" можна знайти в асортименті будь-якого винного бутіка, то з по-справжньому великою тарою ми зустрічаємося вкрай рідко.

Стандартна пляшка вина

Невідомо, хто перший дав пляшкам незвичайні назви, але ясно одне: тільки людина з дуже багатою фантазією могла вигадати міряти об'єм вина навіть не папугами, а біблійними царями. Отже, ось повна класифікація пляшок за обсягом:

0,187 л спліт

0,375 л половинка

0,75 л стандартна пляшка

1,5 л магнум;

3 л Єровоам

4,5 л Ровоам

6 л Мафусаїл

9 л Салманасар

12 л Валтасар

15 л Навуходоносор

18 л Мельхіор

25 л Соломон

30 л Мелхіседек

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