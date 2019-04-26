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Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?

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Повна класифікація пляшок за об'ємом - фото 1
Повна класифікація пляшок за об'ємом / Travelask

750 мілілітрів вина – нев'януча класика, а все інше сприймається скоріше як екзотика. Чому саме три чверті літра?

Версій є декілька:

  1. Посудину такого об'єму склодув може створити за один видих
  2. Саме стільки вина виділяли на день кожному солдату в Європі
  3. Так було зручніше рахувати пляшки при експорті в Англію: 12 пляшок (зараз це стандартний ящик) становив два галони

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Однак "канонічна" пляшка – це хоч і найбільш звичний, але не єдино можливий формат. Якщо магнум і "половинку" можна знайти в асортименті будь-якого винного бутіка, то з по-справжньому великою тарою ми зустрічаємося вкрай рідко.

Стандартна пляшка вина - фото 324275
Стандартна пляшка вина

Невідомо, хто перший дав пляшкам незвичайні назви, але ясно одне: тільки людина з дуже багатою фантазією могла вигадати міряти об'єм вина навіть не папугами, а біблійними царями. Отже, ось повна класифікація пляшок за обсягом:

  • 0,187 л спліт
  • 0,375 л половинка
  • 0,75 л стандартна пляшка
  • 1,5 л магнум;
  • 3 л Єровоам
  • 4,5 л Ровоам
  • 6 л Мафусаїл
  • 9 л Салманасар
  • 12 л Валтасар
  • 15 л Навуходоносор
  • 18 л Мельхіор
  • 25 л Соломон
  • 30 л Мелхіседек

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Джерело: villamattielli
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