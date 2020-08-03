Три знаки Зодіаку, з якими важко жити у шлюбі

Саме ці знаки Зодіаку мають такий характер, що ужитися з ними – справжній подвиг!

Діви відкривають трійку лідерів, з якими найважче побудувати відносини. Вся річ у тому, що Діви це абсолютно не ті, ким можуть здатися спочатку. Від таких, як вони, можна чекати чого завгодно, їх вчинки рідко межують з логікою.

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Холодність і об'єктивність, які ці люди проєктують в світ, це лише видимість. Усередині Дів розпалюються недитячі пристрасті, з'являються позбавлені будь-якої логіки рішення. У відносинах вони нагадують бомбу уповільненої дії. Їх краще не випускати з уваги, особливо якщо у вашій парі панує мир і спокій.

Близнюки займають заслужене друге місце в рейтингу найбільш невідповідних для відносин знаків Зодіаку. Представники цього сузір'я – люди непостійні, які не можуть знайти себе навіть поруч з коханою людиною. Вони досить палкі і пристрасні в коханні. Правда, бувши в постійному пошуку і перебираючи варіанти, вони зазвичай не вступають в довгострокові відносини.

Скорпіони – це занадто глибокі люди. Вони недоступні і дуже потайливі, вони лідери нашого рейтингу. Справа навіть не в тому, що їм складно відкрити комусь своє серце: проблема полягає в безлічі внутрішніх конфліктів. Скорпіони не хочуть ставити свій підпис під угодою, яку їм пропонують серйозні стосунки, з усією цією бутафорією і відповідальністю. Представникам цього знака дуже важко відкриватися іншим людям, вони ненавидять відчуття уразливості.

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