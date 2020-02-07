Горді красуні: названо найпихатіших жінок за знаком Зодіаку

Деякі жінки не просто знають собі ціну, а й ніколи не опустяться до того, щоб принижуватись перед кимось чи показувати свою слабкість. Астрологи назвали найгордіші знаки Зодіаку, яких часто вважають марнославними та пихатими.

Овен. Дівчина цього знаку, зазвичай, є сильними та самодостатніми особистостями, які насправді дуже емоційні, але майже ніколи не покажуть щось зайве на публіці. Зовнішній спокій та позитив також не дозволяють їм опускатись до приниження перед кимось чи прийняття того, що суперечить їхнім моральним правилам.

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Лев. Такі жінки нікому не дозволять позбавити їх корони, адже Левиці яскраві та самовпевнені жінки, які повинні бути в центрі уваги. У них чимало прихильників і стільки ж ненависників, але це лише підігріває его представниць цього знаку. Вони до кінця будуть боротись за звання переможниця, трон чи будь-що, якщо їм цього захочеться. І результати цієї боротьби точно помітять всі.

Скорпіон. Ці красуні ніколи не відчувають браку гордості за себе, а також не дозволять нікому заляпати їхню репутацію. Жодної слабкості, максимальний самоконтроль – вони не опускаються до дрібних обманів, брехні чи помсти. Тому часто їх вважають надто зацикленими на власній особистості.



Стрілець. Прямолінійність таких жінок змушує людей почуватись поряд неоднозначно. З одного боку вони чесні, відверті та розумні, а з іншого боку завжди виникає відчуття, що вони з вищої ліги, і гідних такої особи просто не існує. Дівчата цього знаку обожнюють свободу та боротьбу за справедливість.

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