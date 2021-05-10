Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами

Всім людям властиві деякі вроджені психологічні можливості. Однак астрологи виділили лише кілька знаків Зодіаку, з якими з одного боку небезпечно мати справу, а з іншого – корисно.

У Рака чудово розвинена інтуїція. Їм всього лише треба довіритися своїй інтуїції. Раки завжди легко можуть зрозуміти суть людини, варто їм лише поглянути на опонента. Раки чудово бачать, коли їм брешуть або недоговорюють. Обдурити Рака не варто і намагатися. Адже він легко огорне вашу зброю проти вас. Раки вміють маніпулювати фактами і легко можуть вас залишити в дурнях. Так що з раками найкраще дружити. Про це пише yourtango.

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Терези. Цей знак не здатний читати інших людей, давати правильні поради і знаходити виходи із ситуацій. Але представники цього знака є хорошими посередниками в будь-яких справах. Тобто йдеться про залагодження конфліктної ситуації. Вони не дозволять розвинутися конфлікту, а навпаки, допоможуть знайти гармонію і зблизять дві ворожі сторони. Попри те, що вони не мають сил знайти баланс усередині себе, з оточуючими у них це легко виходить.

Скорпіон майстер перевтілень, справжнім він буває тільки вдома, оскільки всіх людей він уже знає напам'ять. Але як тільки Скорпіон потрапляє в суспільство, то відразу змінює лик, підлаштовуючись під ситуацію і виходячи з бажаного результату. Він повністю переймається співрозмовником, застосовуючи різні психологічні прийоми. Ці люди, не володіючи особливими навичками, після секунди знайомства складуть повний психологічний портрет, навіть можуть розповісти, що ці люди їдять на обід.

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