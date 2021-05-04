Астролог попередив 4 знаки Зодіаку про різкі зміни в житті на початку травня

У травні варто бути обережними з везінням: Юпітер і Нептун часто гратимуть з нами злі жарти, створюючи ілюзію успіху там, де її немає і бути не може. Однак декому все ж пощастить у травні 2021.

Біла смуга чекає на тих, хто народилися під знаком Тільця, Діви, Терезів та Козерогів. Про це пише oprahdaily.

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Телець

Для Тельців настає справжня зоряна година. Щоб домогтися поставлених цілей, доведеться поводитися більш активно, але доля подарує хороший шанс себе реалізувати. Початок травня приготував кілька доленосних знайомств, цікавих зустрічей і яскравих вражень. Найвдаліші дні 5, 6 і 7 травня.

Діва

На Дів чекають справжні пригоди. Фортуна буде на їхньому боці, тому варто використовувати цей час для поїздок і подорожей, які можуть перевернути все життя. Крім того, можна зайнятися пошуками нової роботи: успіх не змусить на себе довго чекати.

Терези

На Терезів попереду чекає купа незабутніх вражень. Новими фарбами заграє особисте життя, але зорі радять дбайливо ставитися до наявних стосунків. Найбільш вдалими днями стануть 3 і 4 травня.

Козеріг

Для Козерогів цей тиждень буде успішним. Випробування, які сипалися на них останнім часом, йдуть в минуле, попереду чекають цікаві моменти і приємні знайомства.

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