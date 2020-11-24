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Три знаки Зодіаку, від яких майже неможливо щось приховати
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Є знаки Зодіаку, яких просто неможливо обдурити. Вони ніби мають надздібності в розпізнаванні брехні. З такими завжди треба бути напоготові.
Скорпіон
Звичайно, Скорпіони – лідери серед тих, хто здатний відчути брехню за кілометр. А все тому, що вони самі чудові брехуни і маніпулятори. Вони віртуозно володіють техніками управління людьми, часто ними користуються. А обдурити профі не так-то просто. Краще навіть не намагатися. Скорпіони знають всі техніки. Навіть якщо вони цьому не навчалися спеціально, це просто у них в крові.
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Козеріг
Козерогові пощастило найбільше. Мало хто може позмагатися з таким високим рівнем інтуїції, як у нього. Крім того, Козеріг любить думати, міркувати, аналізувати. Все це разом допомагає йому бачити людей наскрізь, тому в його оточенні є тільки ті люди, які, якщо треба, пройдуть з ним все: і вогонь, і воду.
Близнюки
Близнюки належать до того типу людей, які просто не можуть всидіти на самоті. Їм неодмінно потрібне спілкування, причому не завжди важливо з ким. Здавалося б, при такій кількості знайомих Близнюки втрачають розбірливість, хто є хто. А от і ні! Вони з ходу визначають, кому можна довіряти, а від кого варто триматися подалі.
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