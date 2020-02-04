Три запитання, на які треба відповісти до шлюбу

Психолог Андреа Бонайре пропонує кожній парі обговорити ці речі, перш ніж ставити штамп у паспорті.

Які відмінності вам подобаються зараз і можуть почати дратувати через п'ять років?

Іронія романтичної любові в тому, що спочатку в партнері можуть притягувати риси, протилежні вашим власним. Його спонтанність здається захоплюючою, бо ви звикли жити за планом. Її схильність відпочити при легкому нездужанні виглядає класно, адже ви змушуєте себе працювати навіть якщо грип. Однак ваші звички в результаті можуть взяти верх. І тоді те, що раніше зачаровувало, почне дратувати.

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Як ви разом і окремо переживаєте стрес?

Що робить ваш партнер, коли потрапляє у корок? Як поводиться, якщо не виспався? А якщо у його батьків раптові проблеми зі здоров'ям? На початку стосунків ви обидва прагнете поводитися зразково. Але це заважає зрозуміти, як кожен з вас реагує на непередбачуване. За роки спільного життя такого непередбачуваного буде багато. Ще важливіше зрозуміти, як ви удвох реагуєте на стрес. Відступаєте і ізолюєтеся або пораєтеся з ним як команда?

Чи все вас влаштовує в сексі?

Деякі пари тільки після весілля вступають в інтимні стосунки. Але навіть в цьому випадку важливо розуміти, яку роль секс буде грати в спільному житті. Для більшості ж сексуальні моделі вкорінюються раніше. Тому потрібно відповісти на багато запитань. Наприклад, що станеться, якщо пристрасть вщухне? Як ви обидва ставитеся до порнографії? Чи не розрізняються ваші сексуальні апетити? Хто зазвичай є ініціатором сексу і чи влаштовує вас це?

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