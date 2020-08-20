Три замки, відпочинок в яких доступний багатьом

Ви можете зупинитися в середньовічних замках Ірландії, Англії, Бельгії та Іспанії, історія яких налічує сотні років! А заплатити за це смішну ціну – менш ніж 30 доларів за ніч.

Ірландський замок XIII століття

Цей замок розрахований на 12 гостей. Садиба прикрашена гобеленами із зображенням лицарів і королів, і має доступ до озера. Базова вартість замку становить $ 246 за ніч, що становить всього $ 20,50 з людини. Щоб забронювати будівлю за такою ціною, необхідно заплатити мінімум за чотири ночі.

І ще: Татусь втілив мрію доньок у реальність, і це неймовірно (фото)

Французький замок

Цей замок розташований в місті Ланьон, Франція. З нього відкривається приголомшливий вид на парк і океан. У ньому є сім спалень, вітальня, а також басейн на території. Вартість однієї ночі $ 28,53 за умови, що ви бронюєте його компанією з 15 людей на три ночі.

Церква в Канаді, перероблена в житловий замок

В Онтаріо є стара церква, якій понад 100 років і тепер вона є розкішним притулком для 12 гостей. Замок розташований поруч з пляжем і оснащений такими атракціями, як більярдний стіл і настільний футбол. Апартаменти коштують $ 22,25 за ніч з людини.

Це цікаво: У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото