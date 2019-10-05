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Топ 3 шикарних серіалів від Netflix
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Netflix – крута компанія, яка знімає, випускає і викладає в мережу одні з найцікавіших фільмів і серіалів.
Джессіка Джонс
Сюжет: Джессіка успішно працює приватним детективом. Вона тримає в секреті свої надздібності. У минулому з нею стався жахливий випадок, який як і раніше не дає їй спокою.
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Ти
Сюжет: Джо працює в книжковому магазині. Одного разу він зустрічає дивну дівчину Гвен. Вона викликає у нього величезний інтерес, і він починає стежити за нею. Дівчина не поділяє його почуття, але він вже спланував їх спільне майбутнє.
Корона
Сюжет: Британія разом з союзниками здобула перемогу над фашизмом. У палаці готуються до весілля молодої принцеси Єлизавети. Дівчина навіть подумати не могла, що через кілька років їй доведеться зійти на престол. Інтриги, плітки і скандали – це не весь список того, з чим доведеться зіткнуться Єлизаветі.
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