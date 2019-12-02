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Три явні ознаки того, що чоловік не хоче стосунків

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Як розуміти чоловічі натяки - фото 1
Як розуміти чоловічі натяки / meetmindful

Жінці буває важко зрозуміти, наскільки вона приваблює чоловіка. Вам потрібні сигнали. А точніше, варто просто зняти з себе рожеві окуляри.

Чоловік не спокушає

Як відомо, при виборі супутниці чоловіки звертають увагу не тільки на сигнали з серця. Фізична привабливість має велике значення. Тому вам відразу ж варто зрозуміти, чи відчуває чоловік інтерес. Якщо він бачить у вас тільки "одну з", то таких натяків від нього явно не буде.

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Не ревнує до інших

Ця ознака завжди допомагає зрозуміти, чи є у чоловіка почуття. Якщо він закоханий, то буде берегти і трохи ревнувати вас. Якщо ж у чоловіка немає почуттів, то йому буде байдуже на ваше особисте життя. Він не буде звертати уваги на подарунки і компліменти, які дістаються вам від протилежної статі. У такій ситуації чоловік буде навіть сприяти тому, щоб ви знайшли собі пару.

Три явні ознаки того, що чоловік не хоче стосунків - фото 371762

Сів на шию

Якщо чоловік дійсно закоханий, то він буде робити для вас все. І це не має працювати у зворотну сторону. У цукерково-букетний період сильній статі хочеться виглядати максимально привабливо. Якщо чоловік ставиться до вас серйозно, він не стане поводитися "по-жіночому". Вам не треба буде робити за нього прибирання, гуляти з його собакою і забирати за нього пошту.

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Джерело: meetmindful
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