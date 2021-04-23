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Ikea випустила кулінарну книгу з рецептами із залишків їжі
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Кулінарних книг в наш час – безліч. Але популярна компанія Ikea вирішила внести в цю галузь щось нове, прагнучи перевести кулінарію на безвідходне виробництво.
Канадське представництво компанії випустило кулінарну книгу ScrapsBook, в якій є рецепти страв з недоїдків! Як виявилося, існує відмінний варіант заощадити кучу грошей на їжу, якщо знати, як і що приготувати із залишків їжі на обід або вечерю.
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У книзі, яка вже доступна для безкоштовного завантаження навіть на смартфони, є 50 рецептів таких незвичайних страв. Десять шеф-кухарів розповіли, як правильно зберігати залишки їжі і використовувати їх повторно.
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