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Три види страху, які руйнують ваші стосунки

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Стосунки / bustle

Ми можемо говорити багато щодо страхів і їх ірраціональності у стосунках. Однак, на ділі завжди краще розкласти все по поличках.

Тілесний страх

Цей страх заснований на переживаннях, які пов'язані з комфортом фізичного тіла людини. Найчастіше людина боїться змін, які пов'язані з появою в її житті партнера. Людині так чи інакше доводиться переглянути свій спосіб життя, хобі, відносини з друзями. Поява інтимної близькості так само може дати ґрунт для переживань.

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Емоційний страх

Довгий час про ваші переживання знали тільки ви. Ви звикли до того, що можете розраховувати тільки самі на себе. А тут можливий страх виявитися уразливим, оскільки ваші емоції тепер залежать не тільки від вас, але і від партнера. Стосунки змінюють людей, і партнер може боятися, що прокинувшись одного ранку він не впізнає себе.

Три види страху, які руйнують ваші стосунки - фото 392047

Інтелектуальний страх

Ви просто боїтеся виглядати дурнішим за свого партнера у відносинах. Такі страхи перед стосунками часто мають представники інтелектуальних професій або люди, які в безперервному саморозвитку. Однак тут варто відзначити: якщо люди вибирають один одного, то приблизно розуміють (а частіше недооцінюють) їх інтелектуальний потенціал.

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Джерело: bustle
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