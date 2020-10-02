Три важливих правила етикету, які всі постійно порушують

Правила етикету – доволі складна річ. Спеціалісти вказали на деякі хитрощі етикету, які зроблять з тебе справжнього аристократа.

Передаєш сіль без перцю

Якщо тебе попросили передати сіль під час застілля або обіду, то передавати одну тільки сільничку категорично не можна. Кулінарний етикет полягає в тому, що сіль і перець один без одного існувати не можуть, тому якщо людина хоче присолити страву, не факт, що вона не захоче її ж і поперчити. Май це на увазі.

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Носиш сумку на правому плечі

Почнемо з того, що якщо ти не розпихуєш всі речі по кишенях, а користуєшся сумкою – це просто прекрасно. Однак треба враховувати одне "але": сумка, в яку ти склав свої речі, не має бовтатися на плечі твоєї "соціальної" правої руки. Незручно і до того ж нерозумно тиснути руку і одночасно ловити ремінець сумки.

Сідаєш в машину вперед ногами

Дівчата давно привчені до такого правила, а працює воно, між іншим, для обох статей однаково. Правильний варіант сідання в авто, між іншим, простий: спочатку на сидіння опускається п'ята точка, а потім заносяться ноги. Просто? Авжеж!

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