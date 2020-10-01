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Три знаки Зодіаку, які дуже ліниві, але добре влаштовуються в житті

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Успішні люди / inquirer

Ці представники зодіакального кола точно знають, як нічого не робити і досягати вершин у всьому, за що вони беруться.

Леви мають чудові організаторські здібності. Навіщо робити самому, коли можна організувати інших людей? З одного боку, можна сказати, що Лев раціональна людина, а з іншого ледача.

І ще: Гороскоп на 1 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Діви справляють враження трудоголіків! Але придивіться уважніше, Діви – майстри прокрастинації. Вони засовують справи в довгу шухляду до тих пір, поки не будуть упевнені, що зроблять добре. А якщо вже взялися за щось, то обов'язково доведуть до досконалості!

Терези люблять всю чорну роботу звалити на інших людей, а всі нагороди отримати самому. Непоганий підхід до життя... Вони мають гарну кмітливість і провертають все так, що ніхто не сумнівається в заслугах Терезів.

Кадр з серіалу - фото 428273
Кадр з серіалу

Це цікаво: Хто зі знаків Зодіаку найбільш вразливі і злопам'ятні

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