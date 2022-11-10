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Три українські фільми номінували на нагороду Європейської кіноакадемії
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Українські фільми "Памфір", "Цензорка" та "Маріуполіс 2" мають можливість отримати нагороду від Європейської кіноакадемії. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Переможців European Film Awards оголосять під час 35-ї церемонії нагородження. Вона відбудеться 10 грудня в ісландському Рейк’явіку.
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- Український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука претендує на відзнаку, як найкращий дебютний повнометражний фільм року.
- Кінострічка "Цензорка", спільного виробництва України, Словаччини та Чехії, також претендує на нагороду Європейської кіноакадемії.
- Фільм "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса представлений у номінації "Найкращий європейський документальний фільм".
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