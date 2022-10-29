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"Область героїв": дивіться трейлер українського фільму, який вийде у прокат 24 листопада
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Фільм "Область Героїв" це кінореконструкція реальних героїчних історій. Побачити кінострічку режисера Артура Лермана можна буде у кінотеатрах мережі "Планета Кіно" з 24 листопада 2022 року. Дивіться потужний трейлер, від якого стискається серце!
Героями фільму стали хоробрі мешканці Київської області. Які, за словами Олексія Кулеби, голови Київської обласної військової адміністрації, є лише частина великої героїчної нації, є уособленням тисяч таких самих волонтерів-героїв по всій Україні.
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Також Олексій Кулеба зазначив, що Київська обласна військова адміністрація й надалі буде сприяти фільмуванню подібних патріотичних кінопроєктів на території області та підтримувати українську кіноіндустрію в цілому.
Наш фільм присвячений всім волонтерам України. І він несе благодійну місію: "купи квиток – зігрій дитину". І я запрошую всіх у кіно, адже зібрані кошти від кінопоказів підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих закладів, оскільки на нас чекає важка зима. Українське кіно зігріє не тільки душу", – зазначив автор та генеральний продюсер Олексій Комаровський.
Дивіться офіційний трейлер українського фільму "Область Героїв":
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