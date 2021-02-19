Три типи токсичних друзів, з якими краще не спілкуватися

Не всі друзі прекрасні, навіть якщо нам хочеться в це вірити. Психологи виділяють декілька типів друзів, які, що називається, "і не друг, і не ворог, а так".

Друзі, які розповідають вам, що треба робити

Поради – це добре, але тільки тоді, коли ви їх просите. Багато людей вважають себе всезнайками і починають настирливо і безапеляційно розповідати вам, як слід жити, працювати, виховувати дітей тощо. З такими друзями буває дуже важко, тому їх краще виключити зі списку своїх близьких людей. Вам від цього буде тільки легше.

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Друзі, які заражають вас песимізмом

Є люди, які лише нагнітають ситуацію і думають про найгірше. Вони постійно розповідають, що все пропало, що все не те і не так. Такі "друзі" будуть заряджати вас своїм песимістичним настроєм і гальмувати ваш розвиток і досягнення цілей.

Друзі, які використовують вас

Є у вас друзі, які з'являються тільки в той момент, коли їм щось від вас потрібно? Будь-який інший час, вони зайняті і не готові вислуховувати вас або підтримати, коли потрібна дружня порада. Від таких людей треба віддалятися, вони нічого хорошого в ваше життя не принесуть.

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