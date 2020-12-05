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Капустяний пиріг на пательні: ви точно це не куштували

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Капустяний пиріг - фото 1
Капустяний пиріг / 1000.menu

Пироги бувають солодкими і солоними, печеними і смаженими, з начинками і без. Нижче ви знайдете рецепт приготування ледачого капустяного пирога, для якого не треба місити дріжджове тісто і довго возитися з ліпленням.

Швидке тісто замішуємо разом з капустою і сиром, і все відправляємо на пательню. Такий пиріг може бути окремою стравою, або закускою для святкового столу.

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Інгредієнти на форму 20 см:

  • 2 яйця
  • 200 г капусти
  • 100 г сиру сулугуні
  • 4 ст.л пшеничного борошна
  • 1 цибулина
  • 3 ст.л олії
  • перець
  • дрібка солі

Як приготувати швидкий пиріг:

  1. Капусту і сир натираємо на тертку. Якщо є охота, можна дрібно порізати ножем, але так у пирога буде більш щільна текстура. Нарізаємо дрібно цибулю і все відправляємо в миску.
  2. До овочів і сиру додаємо два яйця, сіль і перець. Сюди ж відправляємо просіяне борошно. Все добре перемішуємо.
  3. На розігріту сковороду виливаємо рослинну олію, чекаємо поки вона прогріється і викладаємо тісто, вирівнюємо ложкою або лопаткою, накриваємо кришкою і смажимо 10-15 хвилин на середньому вогні.
  4. Після цього перевертаємо пиріг за допомогою тарілки, перекладаємо на іншу сторону і смажимо ще 15 хвилин.
  5. Лінивий капустяний пиріг – готовий. Можна подавати його зі сметаною, зеленню або свіжими овочами. Bon appetit!
Капустяний пиріг на пательні: ви точно це не куштували - фото 437909

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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