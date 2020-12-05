Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Капустяний пиріг на пательні: ви точно це не куштували
-
- 3
Пироги бувають солодкими і солоними, печеними і смаженими, з начинками і без. Нижче ви знайдете рецепт приготування ледачого капустяного пирога, для якого не треба місити дріжджове тісто і довго возитися з ліпленням.
Швидке тісто замішуємо разом з капустою і сиром, і все відправляємо на пательню. Такий пиріг може бути окремою стравою, або закускою для святкового столу.
І ще: Ароматна і смачна вечеря за 20 хвилин: простий рецепт
Інгредієнти на форму 20 см:
- 2 яйця
- 200 г капусти
- 100 г сиру сулугуні
- 4 ст.л пшеничного борошна
- 1 цибулина
- 3 ст.л олії
- перець
- дрібка солі
Як приготувати швидкий пиріг:
- Капусту і сир натираємо на тертку. Якщо є охота, можна дрібно порізати ножем, але так у пирога буде більш щільна текстура. Нарізаємо дрібно цибулю і все відправляємо в миску.
- До овочів і сиру додаємо два яйця, сіль і перець. Сюди ж відправляємо просіяне борошно. Все добре перемішуємо.
- На розігріту сковороду виливаємо рослинну олію, чекаємо поки вона прогріється і викладаємо тісто, вирівнюємо ложкою або лопаткою, накриваємо кришкою і смажимо 10-15 хвилин на середньому вогні.
- Після цього перевертаємо пиріг за допомогою тарілки, перекладаємо на іншу сторону і смажимо ще 15 хвилин.
- Лінивий капустяний пиріг – готовий. Можна подавати його зі сметаною, зеленню або свіжими овочами. Bon appetit!
Це цікаво: Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
15:46Ще одна вагома причина полюбити манго
-
15:21Чому віддалена робота не така ідеальна: нове дослідження
-
14:41Знаки Зодіаку, які брешуть краще за професійних акторів
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
13:44Майлі Сайрус позувала топлес для Rolling Stone: гарячі знімки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:17Як правильно відпочити, щоб потім добре і ефективно працювати
-
12:42Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
11:45Як доглядати за волоссям взимку: ТОП-3 порад
-
11:15Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото
-
10:44Спокуслива Дженніфер Лопес показала, у чому можна зустріти свята
-
10:17Медики нагадали про небезпеку побутового пилу
-
09:52Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:50Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
21:51Чому взимку не варто мити автомобіль
-
21:215 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Вікінги: вийшов трейлер фінальних епізодів епічного серіалу
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
19:46Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року
-
19:13Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 7 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня
-
07:20Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
- 03 грудня
-
20:19Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою
-
17:14ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року
-
15:55Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда
-
14:24Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
-
11:58Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня
-
07:19Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади
- 02 грудня
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)