Капустяний пиріг на пательні: ви точно це не куштували

Пироги бувають солодкими і солоними, печеними і смаженими, з начинками і без. Нижче ви знайдете рецепт приготування ледачого капустяного пирога, для якого не треба місити дріжджове тісто і довго возитися з ліпленням.

Швидке тісто замішуємо разом з капустою і сиром, і все відправляємо на пательню. Такий пиріг може бути окремою стравою, або закускою для святкового столу.

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Інгредієнти на форму 20 см:

2 яйця

200 г капусти

100 г сиру сулугуні

4 ст.л пшеничного борошна

1 цибулина

3 ст.л олії

перець

дрібка солі

Як приготувати швидкий пиріг:

Капусту і сир натираємо на тертку. Якщо є охота, можна дрібно порізати ножем, але так у пирога буде більш щільна текстура. Нарізаємо дрібно цибулю і все відправляємо в миску. До овочів і сиру додаємо два яйця, сіль і перець. Сюди ж відправляємо просіяне борошно. Все добре перемішуємо. На розігріту сковороду виливаємо рослинну олію, чекаємо поки вона прогріється і викладаємо тісто, вирівнюємо ложкою або лопаткою, накриваємо кришкою і смажимо 10-15 хвилин на середньому вогні. Після цього перевертаємо пиріг за допомогою тарілки, перекладаємо на іншу сторону і смажимо ще 15 хвилин. Лінивий капустяний пиріг – готовий. Можна подавати його зі сметаною, зеленню або свіжими овочами. Bon appetit!

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