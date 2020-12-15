Чому на морозі не варто зігріватися алкоголем

У народі побутує поширена думка про те, що взимку можна непогано зігрітися алкоголем. Але ми наполегливо не рекомендуємо цього робити. Читайте далі, чому споживання спиртних напоїв на морозі може нашкодити вам!

Почнемо з того, що алкоголь дійсно дозволяє нам зігрітися. Втім, є одна суттєва поправочка: ефект з'являється практично відразу ж, але з такою ж самою швидкістю він зникає.

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Алкогольне зігрівання короткочасне. А опісля нього є надзвичайно висока ймовірність отримати обмороження. Тож зігріватися алкоголем на морозі ми наполегливо не рекомендуємо.

Особливо не ефективний такий спосіб "зігріву" при тривалому перебуванні на морозі. Спиртні напої розширюють судини та збільшують площу поширення тепла, але незабаром кров перестає справлятися зі збільшеним об'ємом теплообміну. Якщо у такій ситуації вчасно не сховатися від морозу, то це може привести до критичного зниження температури тіла й обмороження.



Слабоалкогольні напої узагалі не варто пити на морозі

Фахівці рекомендують вживати алкоголь на морозі тільки у тому випадку, якщо перебування на холоді обмежитися 15-20 хвилинами. Однак пити варто тільки міцні напої, на кшталт горілки, джину або віскі. Від слабоалкогольних напоїв краще відмовитися, оскільки вони не принесуть очікуваного ефекту.

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