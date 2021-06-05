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Три способи поліпшити своє психічне здоров'я
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Гарне психічне здоров'я – це не тільки відсутність проблем з психічним здоров'ям, такі як депресія або занепокоєння. Швидше, це психічна стійкість до життєвих проблем, невдач, стресів. Експерти назвали декілька способів поліпшити психічне здоров'я.
Покращити загальний душевний стан, знизити згубний вплив стресу і навчитися трохи краще концентруватися можна самому за допомогою нескладних, але дієвих практик. Про це пише instrument-med.
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Регулярно тренуйтеся
Добре відомо, що фізичні вправи важливі для підтримки здоров'я нашого тіла, але чи знаєте ви, що фізичні вправи також важливі для психічного здоров'я? Дослідження показують, що у людей, які регулярно займаються спортом, знижується ризик розвитку психічних захворювань і поліпшується емоційний стан. Як це відбувається? Фізична активність допомагає краще спати, а хороший сон допомагає регулювати ваші емоції.
Робіть те, що любите
Приділіть трохи часу кожен день, щоб займатися улюбленою справою і просто отримувати задоволення. Це може бути захоплення музикою, мистецтвом, садівництвом, похід або катання на велосипеді. Може – просто випити чашку чаю. Знайдіть час, щоб просто насолоджуватися життям і трохи забути про всі свої турботи.
Режим сну
Відомо, що порушення режиму сну може негативно вплинути на психічне здоров'я людини. Так, вчені інституту охорони здоров'я Джорджа в Австралії стверджують, що в осіб, які сплять менш як 5 годин на добу, значно вищий ризик розвитку психічних захворювань.
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