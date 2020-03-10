Три способи чудово провести час на самоті

Ідеальні заняття для тих, хто втомився безцільно залипати в екран комп'ютера або смартфона.

Отримати нову навичку або вдосконалити стару

Якщо ви давно мріяли підтягти англійську або навчитися грати на гітарі, саме час зайнятися цим, залишившись на самоті. Не забувайте, що для освоєння навички одного заняття буде недостатньо. Тому проводити вільний час "за уроками" вам доведеться регулярно.

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Зайнятися медитацією

Просто посидіти в тиші, заспокоїтися і не думати ні про що, сконцентрувавшись на своїх відчуттях, дуже корисно. Не дарма медитацією займаються багато успішних людей, в тому числі Девід Лінч, Пол Маккартні і Опра Вінфрі. Займатися медитацією бажано регулярно, в ідеалі щодня.

Влаштувати день СПА

Якщо ви постійно чимось зайняті, багато працюєте, не встигаєте за дедлайнами і перебуваєте в стресі, спа-день – це те, що вам треба. Підготуйте ванну з піною, запаліть свічки, включіть музику, нанесіть маску на обличчя і волосся, розслабтеся.

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