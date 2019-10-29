Три шикарних детективи з непередбачуваною розв'язкою

Кадр з фільму До і після / ivi

Якщо ви любите детективи, цікаві та інтригуючі, то вам точно підійде ця добірка. Дивіться із задоволенням!

Море кохання

У Нью-Йорку орудує серійний вбивця. Його жертви – чоловіки середніх років, любителі інтимних знайомств по оголошеннях в газеті. Але, на жаль, побачення закінчуються для романтиків плачевно: їх оголені трупи знаходять з кулею в голові, в одній і тій самій позі. Відшукати вбивцю доручено досвідченим детективам Френку Келлеру і його напарнику Шерманові.

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Народження

Через 10 років після смерті коханого чоловіка мешканка Нью-Йорка, Анна, знову вирішує вийти заміж. Однак вона потрапляє в дивну ситуацію, ставши об'єктом пристрасті 10-річного хлопчика, який стверджує, що він є реінкарнацією її чоловіка.

До і після

У маленькому містечку стався шокуючий злочин: знайдено понівечене тіло молодої дівчини. Підозра падає на підлітка, сина місцевого лікаря, що таємничим чином зник після вбивства. Налякані батьки намагаються розгадати правду, але на своєму шляху вони зустрічають лише ненависть і нерозуміння оточуючих, які повірили, що їхній син – вбивця.

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