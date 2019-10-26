Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно

Американський серіал Твін Пікс (Twin Peaks), на думку оглядача журналу Rolling Stone, є найстрашнішим в історії телебачення. Топ-30 найкращих серіалів у жанрі жахів опублікований на сайті видання.

Оригінальний серіал режисерів Девіда Лінча і Марка Фроста, що оповідає про розслідування агентом ФБР вбивства дівчини в провінційному американському містечку, виходив в 1990-1991 роках, його продовження з'явилося в 2017 році.

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На другому місці, на думку оглядача журналу, стрічка Рода Серлінга Сутінкова зона (The Twilight Zone). Трійку замкнув серіал Брайана Фуллера Ганнібал (Hannibal, 2013-2015).

Крім того, картина Секретні матеріали (The X-Files, 1993-2002, 2016-2018), на четвертому місці. Справжній детектив (True Detective, з 2014 року) посів сьоме місце, Ходячі мерці (The Walking Dead, з 2010 року) замкнули першу десятку. Серіал Надприродне (Supernatural, 2005-2019) – на 11 місці.

Нагадаємо, нещодавно команда Твін Пікса натякнула на продовження серіалу. Актори, оператор і сам режисер заговорили про четвертий сезон культового містичного детективу.

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