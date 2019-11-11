Три шедевральні фільми, які ви точно не бачили

Ці кінострічки – справжні шедеври. І ми настійно рекомендуємо вам подивитися їх.

Не йди

Неймовірно сентиментальна італо-іспанська мелодраму за участю Пенелопи Круз. Режисер і він же виконавець однієї з головних ролей Серджіо Кастелітто поставив справжню життєву драму про кохання, яке, здавалося б, виникло з нізвідки, а вірніше з нічого.

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Спочатку побачені вами події сприймуться однобоко, але в міру показу інших життєвих уривків відбувається переосмислення побаченого раніше.

Мрійник

Якщо подивитися в тлумачний словник, то там можна знайти пояснення цього слова: "Мрійник – це людина, яка віддається мріям". Ось таке просте пояснення такого складного за своєю суттю слова, яке приховує дуже і дуже багато.

Чому ж багато людей так негативно ставляться до мрій?

Спогади про майбутнє

Ця картина потішить не тільки своєю проникливою історією, а й приголомшливою акторською роботою Алісії Вікандер, Кіта Харінгтона і Терона Еджертона. В основу фільму лягли мемуари письменниці і пацифістки Віри Бріттейн, які показані через призму Першої світової війни.

Сюжет з перших кадрів дає зрозуміти, що це буде серйозне, глибоке і трагічне кіно. Це історія про людей і війну. Про те, що війна забирає все...

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