Три серіали від Netflix, які має побачити кожен

У Netflix завжди якісний і топовий контент, тому ми підготували для вас трійку найкращих серіалів цієї компанії. Буде цікаво, влаштовуйтеся.

Картковий будиночок

Головний персонаж серіалу – одна вельми важлива людина з конгресу. Він має гострий розум, він кмітливий і має значні амбіції. Щоб стати держсекретарем, він допомагає Вокеру стати президентом. Але після інавгурації наш герой отримує відмову у своїй посаді. Таке зрадництво його доводить до сказу і він починає працювати над планом помсти.

Читайте також: Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні

Забуті Богом

Злісний головоріз Гріффін зі своєю бандою сильно шкодить всьому Дикому Заходу. Немов чума, він викошує людей в містах, і з ним ніхто не може впоратися. Настав день і його прийомного сина здолала совість, він вирішив зав'язати з такою діяльністю, викравши всі гроші банди. Всіма силами його стали розшукувати. Такі пошуки їх привели в дивне місто, в ньому живуть одні жінки.

Нарко

Цей драматичний серіал, заснований на реальних подіях про життя Пабло Ескобара. Його боялися копи і уряд, а народ завжди відгукувався про нього з гордістю. Йому вдалося вибудувати синдикат наркотиків, які регулярно потрапляли у штати. Розповідь ведеться безпосередньо з самого наркоконтролю.

І ще: Кінг би плакав: мережу лихоманить від індійської версії Воно