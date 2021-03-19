Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників

Секс, як відомо, хороші ліки проти багатьох хвороб. І розлади здоров'я, викликані сидячим способом життя, – не виняток. Сидяча робота буквально вбиває хребет і багато внутрішніх органів, якщо під час роботи не робити перерви та легку розминку. Але вас врятувати може секс.

Любителям розім'ятися за допомогою сексуальних ігор хочемо сказати: ви на правильному шляху. Секс дійсно здатний усунути багато наслідки сидячого способу життя, розповідає MPort.

Це цікаво: Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу

Це можливо завдяки зворотно-поступальним рухам, які ліквідують застійні явища в органах тазу. Також кровообіг у нижній частині тіла покращується, нормалізується артеріальний тиск. Не варто забувати, що секс – відмінна розминка для всього тіла, адже він може замінити нескладне тренування.

До речі, вчені постаралися навіть науковим шляхом з'ясувати, яким позам варто віддати перевагу при болях у спині, викликаних сидячим способом життя. Університет Ватерлоо (Канада) ще у 2014 році провів дослідження, вивчивши механіку рухів хребта під час сексу у 10 подружніх пар. Медики використовували інфрачервоні й електромагнітні системи захоплення руху, які фіксували рух хребта.

Отримана інформація дозволила однозначно заявити: найкорисніша поза для занять сексом при сидячому способі життя – doggy-style (дівчина в колінно-ліктьовий позі, чоловік ззаду, але поступальних рухів хребтом робити не варто, їх краще замінити обертанням стегнами).

Весь фокус у тому, що при такій позиції в обох партнерів поліпшується стан хребта, кровопостачання органів малого таза. Крім того, викид окситоцину сприяє зниженню будь-яких больових відчуттів.

Наступною за корисності вважається позиція "ложки" – коли партнери лежать в схожій позиції на боці. Ця позиція дозволяє розслабити хребти обох партнерів і м'язовий корсет.

І нарешті, класична місіонерська позиція. Так-так, попри банальність, вона надзвичайно корисна для того, щоб обом партнерам не довелося надто напружувати спину. Є і ще один безперечний плюс: навіть при сильній втомі місіонерська позиція дозволить продовжити секс і подарувати задоволення обом.

Читайте також: Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад