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Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
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Марка презервативів Skyn Condoms стала ініціатором проведення дослідження сексуальних уподобань чоловіків і жінок. У ньому взяли участь 2827 представниць прекрасної половини людства віком від 18 до 34 роки. І тепер ми знаємо, яка секс-поза найулюбленіша для них.
Коли мова заходить про секс, однією з головних переваг для жінки (крім, зрозуміло, знака Зодіаку партнера) є поза, пише Daily Star. Тож кожну учасницю попросили чесно відповісти, яка у неї улюблена сексуальна позиція.
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30,9% жінок відповіли, що їхня улюблена сексуальна позиція – нудна місіонерська. Складно у це повірити, але саме вона дозволяє отримати якомога більше задоволення представницям прекрасної половини людства. Але слід відзначити, що жінкам у цій позиції подобається зоровий контакт, а також максимальна близькість з партнером. Тож усе логічно.
Цікаво, що позиція "чоловік позаду" опинилася на другому місці з невеликим відривом: вона завоювала 27,5% голосів. А от бронза за "вершницею". У неї 17,9% голосів панянок.
Жінкам подобається секс у місіонерській позиції найбільше / Фото Unsplash
Найменше подобається займатися сексом жінкам у позиції стоячи. Їй віддали перевагу лише 1,4% опитаних панянок. Тож краще пропонувати її не в першу чергу.
Що стосується чоловіків, то місіонерська поза посіла друге місце. А от на першому, з показником 34%, – секс у позиції "чоловік позаду".
Тож тепер ти знаєш, яку секс-позу краще запропонувати своїй коханій, щоб подарувати їй якомога більше задоволення. Тим паче перші сходинки "рейтингу" у чоловіків і жінок майже співпадають.
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