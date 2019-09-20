Три секрети успішної співбесіди

Називаємо і коротко описуємо три основні правила, які полегшать вашу співбесіду і навіть зіграють вам на руку.

Правило відкритості

Мова йде про щирість. HRи – це свого роду психологи, які хоч щось, але розуміють в людях з першого знайомства. Помилка багатьох – намагання здатися краще, ніж вони є. Це не означає, що треба з пофігізмом спілкуватися на співбесіді, але вистрибувати зі штанців теж не варіант. Будьте собою, щирими і відкритими.

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Правило пунктуальності

Приходити вчасно на співбесіду ніхто не відміняв. Будь-який роботодавець цінує відповідальних співробітників, тому запізнення або перенесення співбесіди – не найкращий вчинок, намагайтеся уникати таких конфузів.

Співбесіда

Правило відмінника

Показувати себе як професіонала у своїй справі необхідно і оцінювати себе гідно теж (вимагати аналогічну зарплату), але наполеонівські плани краще притримати, до моменту початку роботи. Грамотний рекрутер і так швидко зрозуміє, що перед ним дійсно профі.

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