Три секрети спілкування з тим, хто вас дратує

Навіть якщо ви найбільш доброзичлива людина на світі, рано чи пізно вам зустрінеться той, хто буде вас дратувати. Успішні люди знають, як впоратися з такою ситуацією.

Змиріться з тим фактом, що ви не зможете жити з усіма

Це нормально. Комусь ви подобаєтеся, а хтось вас і на дух не переносить. Це не означає, що з вами або з іншими щось не так. Просто у кожного з нас свої переваги. Вирішальну роль при цьому відіграє різниця в характерах. Екстраверту здасться нудним інтроверт, а переконаному реалісту може здатися неадекватним прекрасний настрій оптиміста.

І ще: Як правильно поводитися на роботі

Спробуйте зрозуміти співрозмовника

Може бути ваша свекруха і не вважає вас легковажною, як вам завжди здавалося. А колега насправді не намагається вас підставити. Придивіться, і, можливо, ви зрозумієте мотиви їх вчинків або навіть витягнете якусь корисну пораду. Не варто злитися, якщо для критики на вашу адресу дійсно є вагома причина. Ви тільки виставите себе в невигідному світлі. Просто повірте на слово і візьміть критичне зауваження на озброєння.

Не беріть все близько до серця

Дуже часто ми просто неправильно розуміємо людину. Можливо, вона просто не зовсім точно висловила свою думку або її день не задався з ранку. Не варто зриватися на когось, адже він може зірватися на вас у відповідь. Це тільки загострить ситуацію. Будьте вище цього, сконцентруйтеся на ділі, не звертаючи уваги на неадекватну реакцію співрозмовника.

Це цікаво: Три речі, які ви робите на роботі неправильно