Три секрети, щоб оладки не були схожі на підошву

Як приготувати ідеальні пишні оладки. Розповідаємо головні секрети приготування смачних оладків.

Щоб домогтися пишності оладків, треба знати декілька хитрощів, про які ми сьогодні і розповімо.

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Перше: щоб оладки вийшли пишними, кефір має бути обов'язково кімнатної температури. Якщо ж почати замішувати тісто з кефіром з холодильника, то ми ризикуємо не отримати бажаного результату. Молочна кислота і сода краще взаємодіють у теплому середовищі.

Друге: після того, як тісто готове, дайте йому постояти при кімнатній температурі від 15 хвилин до півгодини. Коли час очікування минув, запам'ятайте, тісто перед смаженням перемішувати не треба.

Як приготувати ідеальні пишні оладки

Третє: смажте оладки на середньому вогні і під закритою кришкою. Як тільки ви побачите, що зверху оладки стали покриватися дірочками, тоді сміливо перевертайте їх.

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