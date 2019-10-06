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Названо найпідступніші алкогольні поєднання: похмілля гарантовано
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Запорука гарного коктейлю – небагато інгредієнтів, але приємний смак. А головне – повна відсутність або дуже легке похмілля. Однак деякі алкогольні напої краще взагалі не змішувати, адже наслідки можуть бути непередбачуваними.
Розповідаємо про алкогольні напої, які категорично не можна поєднувати, аби не стати жертвою жорсткого похмілля наступного ранку.
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Вино та пиво
Ці два алкогольні напої не терплять змішування. Після вживання вина і пива по черзі на вечірці ви або отримаєте отруєння. Нудити вас почне через лічені години після гучного святкування. Не хочете почуватися зле наступного ранку – пийте або вино або пиво!
Текіла і пиво
Похмілля після текіли і так неслабке, адже в ній – цілий букет альдегідів (формальдегіду, ацетальдегіду, діацетилу, фурфуролу, 5-метилфурфуролу) і домішки метилового спирту. А пиво взагалі не бажає поєднуватися ні з одним з алкогольних напоїв. Так що горюча суміш текіли та пива гарантує появу гострого болю в голові, печінці і не тільки.
Справитися з майбутнім похміллям допоможе тільки одне: запивайте текілу безалкогольними негазованими напоями. Непогано під текілу підходить сангріта – гострий томатний сік.
Пиво і горілка
Кажуть, що горілка без пива – гроші на вітер. Загалом, якщо ваша мета – напитися до бісиків, то цей грубий коктейль точно для вас. Салатик тільки не забудьте замовити, щоб було куди покласти буйну голівоньку після цієї суміші.
P.S. Запивати горілку варто тільки соком. А пиво залиште на ранок.
Горілка і червоне вино
Гірше за горілку з пивом на вас подіє лише горілка з вином. Таніни червоного вина подразнюють слизову шлунка, а горілка доповнює цей процес, змушуючи пити більше рідини. Якщо хочете розпрощатися із залишком вечора – сміливо замовляйте коктейль з промовистою назвою "Разючий молот". Там лаконічний склад: 150 г червоного вина до 200 г горілки. Більше ви нічого не згадаєте, а на ранок дуже пошкодуєте про вашу сміливість.
Ми ж наполегливо рекомендуємо починати та завершувати вечір лише одним напоєм. Такий варіант дозволить уникнути жорсткого й агресивного похмілля, яке зробить ваш наступний ранок нестерпним.
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