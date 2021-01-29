Три речі, які ніколи не слід робити вранці

Саме ранок визначає, як пройде ваш день, тому починати його треба правильно. Однак є речі, які ніколи не можна робити вранці, якщо ви хочете бути щасливим і продуктивно працювати.

Вмиватися гарячою водою

Гаряча вода розслабляє і заважає прокинутися. До того ж вона сушить шкіру і викликає лущення. Від гарячого душу теж варто відмовитися, особливо якщо треба виходити на вулицю. Тіло розпалиться, а після виходу на холодне повітря легко підхопити застуду. Вмиватися краще прохолодною водою, вона бадьорить і тонізує.

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Приймати важливі рішення

Вранці треба акцентувати свою увагу на легких приємних речах, які створюють настрій на весь день. Після пробудження мозок ще не налаштувався на серйозну роботу, тому прийняття важливих рішень краще відкласти на більш пізній час.

Поспішати

Ранковий поспіх вносить хаос у весь подальший день. Краще прокиньтеся трохи раніше, щоб у вас був час спокійно поснідати і зібратися. Тоді не доведеться переживати додатковий стрес і вибиватися зі звичного графіка. Найголовніше – щоранку прокидатися щасливим! Тоді ніякі проблеми не зможуть зіпсувати вам настрій.

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