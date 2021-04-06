Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря

Нова подушка або м'якший матрац навряд чи допоможуть вам виспатися та почуватися відмінно наступного дня. Але є кілька простих способів, які можуть зробити сон ефективнішим і міцнішим.

Кількома хитрощами поділився невролог зі США Кріс Вінтер, пише Men's Health.

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За його словами, один з таких способів – це знизити на кілька градусів температуру повітря у спальні. Фахівець стверджує, що сон у прохолодному приміщенні тільки позитивно впливає на організм. Головне, за словами Вінтера, не перестаратися та не зробити температуру занадто низькою.

Друга порада медика – виробити постійний режим сну, оскільки так організм зможе запам'ятати час для засинання та пробудження. Це працює з точки зору вироблення гормонів, оскільки організму простіше запам'ятати часовий інтервал для вироблення речовин, необхідних для відпочинку.

Остання рекомендація Вінтера – відмова від алкоголю та регулярні фізичні навантаження. Алкоголь, особливо перед сном, тримає у тонусі нашу нервову систему, через що заснути не надто просто. Натомість фізична активність дозволяє розслабитися та зняти напругу після важкого робочого дня.

Прислухайтеся до цих порад, щоб зробити ваш сон міцним і здоровим. І дуже скоро ви зможете побачити результати, які вас приємно вразять.

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