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Коронавірус

​​Чому обійми корисні: 4 прості причини

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4 причини обійматись - фото 1
4 причини обійматись

Пандемія добряче змінила життя людей, тож навіть звичні речі почали цінуватись значно більше. Серед них і обійми, які насправді не лише приємні, а й справді потрібні людям. І ось чому

Поширення коронавірусу у світі доволі серйозно вплинуло не лише на фізичне, а й на моральне здоров'я людей. Дистанційна робота, зменшення будь-яких контактів з іншими, а також відчуття стресу стали реаліями сьогодення. І в них дуже бракує обіймів, які поки під забороною. Чому обійматись так потрібно - пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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  • Обійми зменшують рівень стресу. Фізичні контакти допомагають організму виділяти менше кортизолу. Надмірна кількість ж гормону стресу здатна завдати серйозну шкоду здоров'ю.
  • Обійми покращують самооцінку. Дотики дозволяють передати відчуття любові, захисту та зв'язку. Тому у важкі моменти саме обійми допомагають швидше повернути віру у себе та підбадьорити.
  • Обійми швидко заспокоюють. І це не лише через попередній пункт, а й тому, що під час обіймів м'язи починають розслаблятись, рівень напруги знижується. Тож і на душі стає спокійніше.
  • Обійми зміцнюють стосунки. Адже вони є однією із форм передачі того, що інколи не вдається або неможливо сказати словами. До того ж, дотики сприяють виділення окситоцину, який відповідає за довіру і навіть вважається "гормоном кохання".
​​Чому обійми корисні: 4 прості причини - фото 454428

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