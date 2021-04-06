​​Чому обійми корисні: 4 прості причини

Пандемія добряче змінила життя людей, тож навіть звичні речі почали цінуватись значно більше. Серед них і обійми, які насправді не лише приємні, а й справді потрібні людям. І ось чому

Поширення коронавірусу у світі доволі серйозно вплинуло не лише на фізичне, а й на моральне здоров'я людей. Дистанційна робота, зменшення будь-яких контактів з іншими, а також відчуття стресу стали реаліями сьогодення. І в них дуже бракує обіймів, які поки під забороною. Чому обійматись так потрібно - пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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Обійми зменшують рівень стресу . Фізичні контакти допомагають організму виділяти менше кортизолу. Надмірна кількість ж гормону стресу здатна завдати серйозну шкоду здоров'ю.

. Фізичні контакти допомагають організму виділяти менше кортизолу. Надмірна кількість ж гормону стресу здатна завдати серйозну шкоду здоров'ю. Обійми покращують самооцінку . Дотики дозволяють передати відчуття любові, захисту та зв'язку. Тому у важкі моменти саме обійми допомагають швидше повернути віру у себе та підбадьорити.

. Дотики дозволяють передати відчуття любові, захисту та зв'язку. Тому у важкі моменти саме обійми допомагають швидше повернути віру у себе та підбадьорити. Обійми швидко заспокоюють. І це не лише через попередній пункт, а й тому, що під час обіймів м'язи починають розслаблятись, рівень напруги знижується. Тож і на душі стає спокійніше.

І це не лише через попередній пункт, а й тому, що під час обіймів м'язи починають розслаблятись, рівень напруги знижується. Тож і на душі стає спокійніше. Обійми зміцнюють стосунки. Адже вони є однією із форм передачі того, що інколи не вдається або неможливо сказати словами. До того ж, дотики сприяють виділення окситоцину, який відповідає за довіру і навіть вважається "гормоном кохання".

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