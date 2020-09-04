Три прості способи поліпшити здоров'я щитовидної залози

Щитовидна залоза – дуже важливий орган в людському організмі. Лікар-натуропат Ксенія Машкіна на своїй сторінці в Instagram розповіла, які кроки потрібно зробити, щоб поліпшити роботу щитовидки.

Приберіть цукор з раціону

Цукор очищений, промисловий, білий, у виробах з магазину – провокує і активно підтримує запалення в організмі, глікації, підгодовує патогенну флору. Пам'ятайте також про прихований цукор.

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Заповните необхідні дефіцити

Йод, селен, залізо, магній, цинк і всі вітаміни. Якщо раніше ніколи не приймали йод, то спочатку кілька тижнів приймайте магній і селен, і потім підключайте йод. А ще їжте банани і абрикоси. При нестачі в раціоні тирозину неможливе нормальне утворення гормонів. Цією амінокислоти дуже багато в бананах і абрикосах. Також вона є в авокадо, ківі і інжирі. Приготуйте з цих фруктів салат, посипте зверху соняшниковим насінням (не більше 30 г) – і щитовидна залоза отримає необхідну їй кількість тирозину.

Хрестоцвіті

У хрестоцвітних овочах містяться гойтрогени – речовини, які погіршують поглинання йоду. Якщо у вас вже є якесь захворювання ЩЗ, то хрестоцвітних слід уникати до одужання. Виняток – свіжа броколі, приготована на пару. Якщо ж у вас немає порушень функцій щитовидної залози, можете сміливо вживати броколі в їжу як в сирому, так і в приготованому вигляді.

Користь броколі

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