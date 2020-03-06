Три прості правила, як припинити багато їсти

Чимало людей страждає від зайвої ваги саме через переїдання, тому дієтологи поділились простими порадами, як уникнути цього і не залишатись голодними. Не обов'язково відмовлятись від улюблених смаколиків.

Переїдання негативно впливає не лише на фігуру, а й на нормальну роботу організму, тому варто обережно підходити до свого раціону. Фахівці визначили три прості правила, які дозволять позбутись зайвої ваги та почувати краще, не змушуючи себе сидіти на дієті.

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Їжа – не нагорода. Не забувайте, що трапеза – це заряд енергією та задоволення від смаку, а не спосіб потішити себе у хорошій чи не найкращій ситуації. Оберіть для себе інші способи покращити настрій чи винагородити себе.

Як не переїдати

Порядок трапези. Складіть чіткий розклад прийому їжі та дотримуйтесь його. Найкраще їсти 3-5 разів на день, але завжди в один і той же час. Кількість можна обрати під свій режим дня, але варто розуміти, що між трапезою не повинні бути перекуси.

Дайте час для трапези. Яким би важким не був день, не кидайтесь одразу на їжу, адже втома заважатиме зосередитись на трапезі. Тому й відчуття ситості прийде не одразу, що дозволить з'їсти більше, аніж потрібно. Налаштуйтесь на обід чи вечерю і тоді спокійно насолоджуйтесь їжею.

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