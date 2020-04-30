Не кава: з якого напою варто починати день на карантині

Індійські медики радять уважніше ставитись до свого здоров'я у період пандемії, а також назвали напій, який варто регулярно вживати, щоб добре почуватись. Він не лише смачний, а й легкий у приготуванні.

Медики з Індії розповіли, що людям варто частіше пити чай з куркумою, аби зміцнити імунітет під час пандемії. Річ у тому, що цей напій має не лише протизапальні та антибактеріальні властивості. Учені пояснили, що його рекомендують у випадках проблем з легенями, що дуже актуально у часи коронавірусу.

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Всім своїм властивостям напій завдячує куркуміну, який є потужним антиоксидантом. У якості приємного бонусу є й те, що такий чай дозволяє нормалізувати вагу, адже покращує обмін речовин та створює ефект детоксикації.

Чай з куркомою зміцнює здоров'я

Як приготувати чай з куркумою:

Інгредієнти:

куркума (нарізана або й чайна ложка порошку)

Вода

Мед

Лимон (часточка)

Імбир

Кориця

Спосіб приготування:

Підігріти велику чашку води і додати туди куркуму

Довести напій до кипіння

Додати мед, лимон, корицю та імбир

Смакувати :)

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