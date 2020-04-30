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Коронавірус Карантин

Не кава: з якого напою варто починати день на карантині

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Чай з куркомою зміцнює здоров'я - фото 1
Чай з куркомою зміцнює здоров'я

Індійські медики радять уважніше ставитись до свого здоров'я у період пандемії, а також назвали напій, який варто регулярно вживати, щоб добре почуватись. Він не лише смачний, а й легкий у приготуванні.

Медики з Індії розповіли, що людям варто частіше пити чай з куркумою, аби зміцнити імунітет під час пандемії. Річ у тому, що цей напій має не лише протизапальні та антибактеріальні властивості. Учені пояснили, що його рекомендують у випадках проблем з легенями, що дуже актуально у часи коронавірусу.

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Всім своїм властивостям напій завдячує куркуміну, який є потужним антиоксидантом. У якості приємного бонусу є й те, що такий чай дозволяє нормалізувати вагу, адже покращує обмін речовин та створює ефект детоксикації.

Чай з куркомою зміцнює здоров'я - фото 401002
Чай з куркомою зміцнює здоров'я

Як приготувати чай з куркумою:

Інгредієнти:

  • куркума (нарізана або й чайна ложка порошку)
  • Вода
  • Мед
  • Лимон (часточка)
  • Імбир
  • Кориця

Спосіб приготування:

  • Підігріти велику чашку води і додати туди куркуму
  • Довести напій до кипіння
  • Додати мед, лимон, корицю та імбир
  • Смакувати :)

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Джерело: newsyou.info
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