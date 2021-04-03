По-справжньому добрий ранок: що варто зробити до 10:00

Більшість з нас зранку не може відірвати голову від подушки, а тіло від ліжка. Експерти радять переглянути своє ставлення до ранку і починати його з простих речей.

Замість того щоб після пробудження відразу включати телефон і переглядати соціальні мережі, потратьте декілька хвилин свого часу на те, щоб спокійно посидіти, розслабитися і помедитувати. Про це пише lifehacker.

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Після медитації випийте склянку звичайної води (можна з лимоном), щоб запустити в організмі обмінні процеси, а також очистити його від токсинів, знизити відчуття голоду і просто поліпшити своє самопочуття. Не забувайте вранці про спорт, якщо у вас немає часу на пробіжку, зробіть розтяжку, щоб підвищити свою гнучкість, поліпшити кровообіг.

Починайте свій день з усмішки в дзеркалі, а також подяки за новий день і нові можливості. До того ж людям, на чиїх устах виблискує усмішка, більше довіряють. А ще дослідники з'ясували, що усмішка допомагає стати ефективнішим лідером.

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